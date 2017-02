Dans un communiqué, Gérard Larcher, président de la Haute assemblée, a précisé qu'il apporterait des informations concernant l'emploi des enfants Fillon.

Crédit : Eric FEFERBERG / AFP Penelope et François Fillon, le 29 janvier 2017

par Ludovic Galtier , Avec AFP publié le 03/02/2017 à 12:33

L'enquête suit son cours dans l'affaire Penelope Fillon. Cela ne concerne cette fois pas directement l'épouse du candidat de la droite, mais Marie et Charles, deux des enfants du couple. Pour se défendre face aux accusations du Canard Enchaîné, François Fillon avait révélé avoir employé ses enfants lorsqu'il était sénateur, entre octobre 2005 à juin 2007. Problème : ces derniers, accusés d'être surpayés par le journal satirique, n'étaient pas encore diplômés de leur école d'avocat aux dates indiquées. Une perquisition a donc eu lieu au Sénat ce vendredi 3 février.



Dans un communiqué, Gérard Larcher, président du Sénat qui a réaffirmé son soutien total à François Fillon malgré les affirmations de L'Obs, a assuré que le Palais du Luxembourg va transmettre au parquet financier national des documents qu'il lui a demandés concernant les emplois occupés par les enfants de François Fillon, Marie et Charles, quand ils étaient ses collaborateurs à la Haute Assemblée.



La demande d'information concerne "les emplois occupés par Marie et Charles Fillon auprès de François Fillon et la réglementation relative au statut, aux modalités d'emploi, de gestion et de rémunération de collaborateurs de sénateurs", a par ailleurs précisé Gérard Larcher.