François Bayrou est l'invité du "Grand Jury"

par Félix Roudaut publié le 05/02/2017 à 09:00

François Bayrou laisse planer le doute sur sa candidature à la présidentielle. Invité sur le plateau du Journal de 20 heures, mardi 31 janvier sur TF1, le président du MoDem a assuré que sa décision n'était "pas prise", rappelant qu'il la ferait connaître mi-février. Pour l'heure, un seul dessein anime celui qui s'est déjà présenté à trois reprises à l'élection-reine : tout faire pour que "la France s'en sorte". Une promesse énoncée la veille de la parution de son ouvrage intitulé Résolution française. François Bayrou reviendra au micro de RTL sur les grandes lignes de ce livre programmatique.



S'exprimant en tant que simple citoyen, l'édile a assuré devant Gilles Bouleau qu'il lui était impossible de voter pour François Fillon, menacé par les révélations du "Penelopegate". L'affaire a selon lui créé "un trouble énorme parmi les Français", dénonçant un "désordre et un chaos sans précédent que les citoyens voient avec stupéfaction et désarroi". François Bayrou souhaite-t-il que l'ancien Premier ministre se désiste et cède sa place à un autre candidat ? Sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 4 février, le centriste a en effet laissé entendre qu'il soutiendrait Alain Juppé s'il décidait de revenir.



La porte François Fillon fermée, quid de l'hypothèse Emmanuel Macron ? Le président du MoDem est très critique vis-à-vis du fondateur du mouvement "En Marche !", qui incarne selon lui "l'hypercapitalisme". Il a également blâmé les importantes levées de fonds de l'ancien ministre, estimant qu'avec les déductions d'impôt sur le revenu des dons politiques, "c'est le contribuable qui paie". Dès lors, comment interprète-t-il les ralliements d'anciens bayrouistes, comme Anne-Marie Idrac, Sylvie Goulard ou Jean Arthuis ?



