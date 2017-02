Le candidat de la droite à la présidentielle a défendu son honneur et martelé qu'il irait "jusqu'au bout" dans une vidéo sur Facebook.

par Dominique Tenza , Ludovic Galtier publié le 04/02/2017 à 10:26

Il rêve toujours d'un destin présidentiel. François Fillon ne baisse pas la garde, malgré les révélations successives du Canard Enchaîné. Comme tout bon pilote automobile, pas question de ralentir alors que la pente devient plus raide. Au contraire, dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, le candidat de la droite et du centre confirme sa volonté d'aller jusqu'au bout. Une vidéo dans laquelle il semble avoir repris quelques forces. On est loin du candidat-fantôme, fatigué, aperçu à Charleville-Mézières le 2 février. Il s'adresse directement à ses militants et leur demande de tenir le choc. "Je vous le demande, ne baissez pas les yeux, ne baissez pas la tête, je tiendrai bon face à ceux qui dans l'ombre tentent de m'atteindre."



Sa défense est toujours la même : il ne serait que la victime d'un plan fomenté par la gauche et destiné à l'abattre. Un message que ses équipes sont chargées de marteler tout le week-end sur les marchés grâce à un tract édité à 3 millions d'exemplaires, dans lequel François Fillon se dit l'objet d'une "chasse à l'homme".



Face à la pression de son propre camp, qui envisage depuis plusieurs jours tous les plans B, il a donc décidé de s'ouvrir, de communiquer et d’accélérer. Il a reçu hier les principaux cadres du parti et a même eu Nicolas Sarkozy au téléphone. Dès la semaine prochaine, c'est une intense campagne de terrain qui démarre. Il sera mardi 7 février à Troyes, le lendemain en Île-de-France et jeudi 9 février dans la Vienne, bien décidé à tout faire pour rester en course. Son agenda est tout sauf celui d'un candidat décidé à jeter l'éponge.