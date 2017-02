LA CAMPAGNE EN FAMILLE - Patrick, Isabelle et Stéphane sont désabusés devant la multiplication des affaires qui concernent François Fillon.

Retrouvailles ce dimanche 5 février avec les Batoufflet. Patrick, le grand-père, nous reçoit chez lui. Le 8 janvier dernier, la famille était revenue sur le programme de François Fillon, et notamment sur la Sécurité sociale. Cette semaine, ce sont les révélations du Canard Enchaîné, qui sont au cœur du débat. Militant centriste, Patrick, à l'image d'Isabelle, sa fille, et Stéphane, son gendre, se dit "un petit peu catastrophé. On est à quelques semaines de l'élection présidentielle. On ne sait plus qui, quoi, comment (...) Dans cette histoire, ce qui me choque le plus, ce n'est pas qu'il ait fait travailler sa femme..." "Ce sont les sommes, la somme est juste énorme", complète Isabelle. "Ce qui me choque le plus, c'est que Fillon ne dise pas 'j'arrête'".



Le scénario d'un plan B, d'une alternative à la candidature de François Fillon, a pris de l'ampleur depuis les révélations du Canard Enchaîné. Pour Patrick, la primaire est dans ce contexte devenue un boulet pour la droite. "Il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques semaines, 4 millions de Français ont voté pour lui. Cela va être très compliqué pour Les Républicains. Si ce n'est pas Juppé, ça va être un jeu de massacre."



Le père et la fille se tournent maintenant vers les centristes : les hypothétiques candidatures d'Alain Juppé ou de François Bayrou. En cas contraire, "mon vote sera blanc", lâche Isabelle. "Ces politiciens, la seule chose qu'ils ont réussi, c'est dégoûter les Français." Stéphane, lui, est résolu plus que jamais à glisser dans l'urne un bulletin au nom de Marine Le Pen.



Chaque dimanche retrouvez "La Campagne en Famille", et découvrez leur compréhension de la campagne, leurs désirs, leurs ras le bol et leurs doutes... jusqu’au vote en 2017 !