Alors qu'il n'a pas levé le voile sur une éventuelle candidature à la présidentielle, François Bayrou a réaffirmé son soutien au maire de Bordeaux.

Crédit : Capture d'écran / France 2 François Bayrou sur le plateau d'"On n'est pas couché", le 4 février 2017.

par Félix Roudaut publié le 05/02/2017 à 01:32

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Si François Bayrou entretient le suspense quant à son éventuelle candidature à la présidentielle, il livre volontiers ses impressions sur les acteurs majeurs de la campagne. Et dans le contexte d'une droite plongée dans le "chaos" du fait de l'affaire Penelope Fillon et d'une gauche en plein "désordre", seule l'hypothèse d'un retour du maire de Bordeaux semble trouver grâce aux yeux du président du MoDem. "Si Alain Juppé décide de revenir, je continuerai à le soutenir", a affirmé François Bayrou sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 4 février sur France 2.



Celui qui affirmait mi-janvier avoir le choix entre concourir lui-même à l'élection-reine, soutenir François Fillon ou rejoindre Emmanuel Macron semble avoir changé son fusil d'épaule. La porte pour soutenir le député de Paris "me semble fermée", admet le maire de Pau. Le centriste avait déjà affirmé le 31 janvier sur TF1 que les révélations à répétition sur les emplois présumés fictifs visant l'épouse de François Fillon, Penelope, créaient "un trouble énorme parmi les Français".

Impossible également de rejoindre Emmanuel Macron. En cause, "une grande question de fonds" qui oppose François Bayrou au fondateur du mouvement "En Marche !". L'édile reproche en effet à l'ancien ministre de l'Économie de vouloir adapter la France à l'"hypercapitalisme". "C'est pourquoi il lève des fonds à la City ou à Wall Street", s'offusque-t-il devant Laurent Ruquier, avant d'exhorter l'Hexagone à se dresser en "modèle de résistance" face à ce courant qui domine le monde. Quant à sa propre candidature, François Bayrou a promis de lever le voile d'ici mi-février.