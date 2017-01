Primaire de la gauche : Éric Ciotti dénonce "un débat sans grand intérêt"

INVITÉ RTL - Le député des Alpes-Maritimes n'a pas été convaincu par la prestation des candidats à la primaire de la gauche.

par Benjamin Sportouch , Ludovic Galtier publié le 13/01/2017 à 07:22

Il faisait partie des potentiels millions de téléspectateurs qui ont assisté au premier débat de la primaire de la gauche, organisé par les rédactions de TF1, RTL et L'Obs. Invité de RTL ce vendredi 13 janvier, Éric Ciotti, président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, a dénoncé "une forme de course à l'échalote à la démagogie, à la dépense publique", dans un débat "sans grand intérêt". "Les bébés Hollande rejettent l'héritage (...) d'un quinquennat, qui restera un quinquennat d'échec, de quasi-faillite pour le pays."



Éric Ciotti ne croit pas dans une victoire d'un candidat issu de la primaire de la Belle Alliance populaire. "Il faudrait quand même un revirement absolument ahurissant pour redonner de la confiance à ceux qui ont quasiment tout échoué, qui portent un bilan catastrophique. Qui peut faire confiance dans des gens qui ont tout échoué ?", tranche l'ancien sarkozyste, qui défend bec et ongles, contrairement à Laurent Wauquiez et Brice Hortefeux, ses anciens compagnons de route dans la primaire, le projet de son nouveau champion : François Fillon.