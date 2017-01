REPLAY - François Fillon a dû revenir sur sa réforme de la Sécurité sociale.

par Florence Cohen publié le 11/01/2017 à 22:30

François Fillon a fait son mea culpa à propos de la Sécurité sociale. "On n'a pas été bons. On n'a pas été clairs", a-t-il affirmé ce matin sur BFMTV. Il est accusé de vouloir privatiser la Sécu, de vouloir baisser drastiquement les remboursements. Il s'en défend. Et il promet de nouvelles propositions. Les propositions de Français Fillon sont-elles édulcorées ? La candidat à la présidentielle a-t-il intérêt à amender son programme ?



On refait le monde avec :

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Olivier Mazerolle, présentateur du Grand Jury sur RTL

- Philippe Besson, écrivain

- Michaela Wiegel, Correspondante à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung