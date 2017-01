L'ancien ministre de l'Éducation, candidat à la primaire de la gauche, s'en est vivement pris à François Fillon lors de sa première prise de parole lors du premier débat

Vincent Peillon lors du premier débat de la primaire de la gauche, le 12 janvier 2017

par Clémence Bauduin publié le 12/01/2017 à 21:31

Vincent Peillon veut "être le président qui tourne la page" des "divisons" qui, selon lui, marquent notre époque. Candidat à la primaire de la gauche, dont le premier débat se déroule ce jeudi 12 janvier, l'ancien ministre de l'Éducation a dépeint "un environnement international difficile, incertain, où le tragique revient dans l'histoire". Très vite, au cours de sa première prise de parole, il s'en est pris au candidat de la droite en vue de cette présidentielle 2017, François Fillon. "La droite elle-même ne représente plus une espérance. Monsieur Fillon s'attaque un jour à la laïcité, le lendemain à la Sécurité sociale. Il se fait saluer par Poutine, et maintenant par Bachar al-Assad. C'est une honte pour notre pays", a-t-il affirmé.



Souhaitant "que la France marque son sursaut" et partage "une ambition commune", Vincent Peillon défend avec ardeur sa famille politique. "Je veux faire gagner la gauche parce que je crois qu'aujourd'hui, dans ce moment historique, elle seule pourra faire gagner la France", a-t-il conclu pour répondre à la question de son ambition présidentielle. "Il y a une Europe qui s’effondre sur elle-même, il y a une France où certains attisent les haines entre les uns et les autres", a décrit le candidat, établissant sa volonté de changer la politique française sur un constat de "division" à gauche, mais aussi en France et à l'international.