En déplacement dans les Alpes-Maritimes, François Fillon a évoqué un système de quotas annuel de migrants voté par le Parlement

par Valentine De Brye , Avec AFP publié le 12/01/2017 à 08:44

"L'unité nationale commande une autre politique de l'immigration". Par ces mots, François Fillon a donné le ton sur son projet autour de l'immigration, lors de son meeting à Nice le mercredi 11 janvier. L'ancien premier ministre a fait preuve de détermination à "réformer radicalement le pays", et cela passe par une immigration qui doit être "fermement contrôlée et réduite au minimum". D'une fermeté absolue, le candidat a également affirmé que la "France doit non seulement lutter contre l'immigration illégale mais elle doit aussi réduire son immigration légale au strict minimum".



Affirmant que "la France n'est pas une mosaïque et un territoire sans limite". "C'est une nation en droit de choisir qui peut la rejoindre, en droit d'exiger des étrangers qu'ils se plient à ses règles et à ses coutumes", a-t-il ajouté. L'ancien chef du gouvernement s'est par ailleurs appuyé sur le chômage de masse pour justifier d'un système de quotas annuel de migrants qui serait voté chaque année par le Parlement : "Nous comptons 6 millions de chômeurs et près de 9 millions de pauvres. Dans ce contexte, l'immigration doit être fermement contrôlée et réduite au minimum".

"Reconstruire le système de l'asile"

François Fillon s'est également exprimé sur le droit d'asile dont il entend "reconstruire le système" afin de "mettre fin à tous les abus" : "les demandeurs d'asile seront dans l'obligation de former leur demande dans un délai de 15 jours après l'entrée sur notre territoire" et "la durée maximale d'examen d'une demande d'asile devra être limitée à 120 jours au total, voies d'appel comprises". En cas de rejet définitif, les demandeurs devront "impérativement être éloignés du territoire".



En déplacement dans les Alpes-Maritimes, terres où le Front national enregistre les plus beaux scores et où Nicolas Sarkozy est encore présent, François Fillon entend bien s'imposer par son projet d'immigration "de strict minimum". Propositions déjà vivement critiquées par les partis de gauche.