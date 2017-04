publié le 23/04/2017 à 18:26

Qui seront les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle ? Il faudra attendre 20 heures pour avoir la réponse officielle, voir même un peu plus si l'écart est très serré. Mais un classement est d'ores et déjà disponible : celui de l'intensité des recherches concernant les candidats sur Google. Et c'est Emmanuel Macron qui suscite le plus d'intérêt chez les internautes. Le leader du mouvement "En marche !" arrive devant Jean-Luc Mélenchon. François Fillon se place sur la troisième marche du podium, devant Marine Le Pen.



Au regard des données mises à disposition par Google, il apparaît que c'est à Paris que la présidentielle a le plus aiguisé la curiosité des internautes pendant la matinée, entre 8h et 14h. En dehors de nos frontières, c'est en Allemagne que le scrutin intéresse le plus. Pendant la campagne, des Allemands avaient d'ailleurs lancé un appel à leurs voisins français afin d'attirer leur attention contre le populisme.

Parmi les questions les plus posées sur le moteur de recherche américain, on retrouve un certain nombre de problématiques pratiques. "Comment voter ?", "comment voter blanc" ou encore "comment voter par procuration" étaient en tête.

Élection présidentielle 2017 : intensité des recherches pour les 11 candidats Crédit : Google

