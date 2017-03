publié le 06/03/2017 à 08:55

"Toute candidature improvisée avec un projet qui ne serait pas de rupture, radical comme celui que j'ai proposé conduirait à un échec. (...) Le projet d'Alain Juppé n'est pas celui pour lequel les votants de la primaire se sont prononcés". Par ces mots, François Fillon l'a affirmé une nouvelle fois au JT de France 2 dimanche 5 mars, il sera candidat jusqu'au bout de cette campagne présidentielle. Quelques heures plus tôt, il avait réuni des dizaines de milliers de soutiens place du Trocadéro à Paris, une manière de démontrer selon lui, que son "projet est toujours soutenu".



Mais la situation reste pour autant très compliquée pour le candidat, après les nombreuses défections qui se sont accumulées ces derniers jours au sein de son équipe de campagne. Dimanche soir, c'est son directeur de campagne Patrick Stefanini qui a jeté l'éponge. Ce lundi 6 mars s'annonce crucial pour François Fillon, qui suivra avec attention la prise de parole d'Alain Juppé à 10h30. Il participera ensuite au comité politique du parti qui doit se réunir aux alentours de 18 heures.

Suivez le déroulement de cette journée :

9h21 - Sarkozy propose une réunion avec Fillon et Juppé "pour trouver une voie de sortie", selon un communiqué de l'ancien chef d'État.



9h10 - L'annonce de la conférence de presse d'Alain Juppé (10h30) a pris ses propres soutiens de court. Selon nos informations, personne dans l'entourage politique du maire de Bordeaux n'avait été prévenu de cette prise de parole, qui aura donc lieu avant même que le comité politique des Républicains ne se réunisse ce lundi à 18 heures.

9h00 - Après avoir demandé une rencontre avec François Fillon pour le convaincre d'une "sortie respectueuse", Christian Estrosi a partagé ses craintes dans une interview sur CNews. "François Fillon ne peut pas gagner, François Fillon ne peut pas se contenter de dire : 'C'est moi qui ai la légitimité de la part de la primaire'. (...) Nous voyons bien que ça ne peut plus durer", a déclaré le président de la région PACA.



8h42 - Thierry Solère, invité de RTL, a appelé de son côté Alain Juppé, François Fillon et Nicolas Sarkozy a se rencontrer physiquement afin d'assumer leur "responsabilité historique".



8h30 - Éric Ciotti maintient sa confiance à François Fillon. "Ce qui s'est passé hier marque un tournant. Les électeurs de droite se sont mobilisés assez spontanément autour et derrière François Fillon. Ce rassemblement a été une très grande réussite", a estimé le député des Alpes-Maritimes au micro de RTL. Évoquant les multiples défections autour de François Fillon, Éric Ciotti a utilisé la métaphore : "Quand il y a une énorme tempête, un danger, il y a quelques fois des mouvements de panique. Cette crise a une vertu : démontrer de façon incontestable le caractère et la force de François Fillon".