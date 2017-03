publié le 06/03/2017 à 16:55

Le rendez-vous a été pris il y a deux jours. Alors que François Fillon devait tenir un discours important lors d'une mobilisation au Trocadéro dimanche, Les Républicains ont annoncé la convocation de son comité politique ce lundi 6 mars. Bernard Accoyer, secrétaire national du parti, et Gérard Larcher, président du Sénat et président de ce comité, ont pris cette décision "compte tenu de l'évolution de la situation politique" à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle.



À 18 heures, des poids lourds des Républicains vont donc se réunir au siège du parti pour "évaluer la situation" au moment même où l'ancien premier ministre refuse d'abandonner sa candidature malgré le feuilleton politco-judiciaire dans lequel il est embarqué. Au JT de France 2 dimanche, François Fillon a ainsi assuré : "Personne ne peut aujourd'hui m'empêcher d'être candidat".

Autour de Bernard Accoyer et Gérard Larcher, qui n'ont guère pris position dans ce conflit, quelles personnalités vont siéger lors de ce comité politique ? Ce dernier a été mis en place par François Fillon lui même au lendemain de sa victoire à la primaire de la droite et du centre. Si des fidèles seront présents, certains ont d'ores et déjà quitté le navire et demanderont peut-être une nouvelle fois le retrait de l'ancien premier ministre, aujourd'hui éliminé dès le premier tour selon les récents sondages.

Des soutiens invétérés de François Fillon

Mais une chose est sûre, François Fillon pourra compter sur certains de ses soutiens tout au long de ce comité politique. Parmi l'un de ses plus grands fidèles ? Bruno Retailleau. Le président du groupe Les Républicains au Sénat continue son tour des médias pour défendre ardemment la candidature de l'ancien premier ministre et a également livré un discours lors du rassemblement au Trocadéro. Une manifestation où le président du Sénat Christian Jacob était également présent. De même que François Baroin. Le sénateur-maire de Troyes, proche de Nicolas Sarkozy vu comme un possible plan B depuis le retrait définitif d'Alain Juppé, s'est fait remarquer dimanche en s'affichant derrière François Fillon.



Parmi les autres membres du comité politique, François Fillon pourra également compter sur Annie Genevard, secrétaire générale adjointe, Isabelle Le Callennec, vice-présidente du parti, Daniel Fasquelle, trésorier, Jean-François Lamour, président de la commission d'investiture. Jean-François Copé, présent dans ce comité politique en guise d'ancien candidat à la primaire, a affirmé "soutenir" l'ancien premier ministre même s'il appelle à une certaine "clarification".

Ils ont déjà lâchés François Fillon

Mais la situation devrait être des plus animée alors que certains républicains ont déjà décidé de se retirer de la course. En première ligne : Thierry Solère. L'organisateur de la primaire, qui soutenait Bruno Le Maire lors du scrutin, était devenu porte-parole de la campagne de François Fillon. Ce lundi, au micro de RTL, il a ainsi appelé à une rencontre entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon pour "trouver une porte de sortie". "C'est un appel partagé par l'ensemble de mes collègues. Personne ne veut revivre un déchirement de notre famille", a-t-il lancé.



Autre "lâcheurs" ? Virginie Calmels, qui représente Alain Juppé, ainsi que le secrétaire général adjoint du parti Gérald Darmanin. Ce dernier, qui a bien été convoqué, pourrait manquer à l'appel alors qu'il a annoncé sa démission du parti.

Ils ne se sont pas encore positionnés

Outre Bernard Accoyer et Gérard Larcher, d'autres membres de ce comité politique n'ont pas réellement pris position. Ce rendez-vous va-t-il permettre d'y voir plus clair ? Les anciens candidats à la primaire de la droite et du centre, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson, se sont effectivement montrés peu loquaces.



Enfin, Laurent Wauquiez, vice-président du parti, sera également présent mais n'a toujours pas fait savoir s'il soutenait ouvertement François Fillon malgré ce scandale politique qui menace la droite à quelques semaines de l'élection présidentielle.