publié le 06/03/2017 à 08:09

Thierry Solère, l'un des premiers grands noms des Républicains à lâcher François Fillon en mettant fin à ses fonctions de porte-parole, lance un appel au lendemain du rassemblement du Trocadéro et à quelques heures d'un comité politique du parti très attendu. Au micro de RTL, le député des Hauts-de-Seine demande à Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon de se rencontrer physiquement pour "trouver une porte de sortie" à ce dilemme politique. "Ce sont trois hommes d'État. Je sais qu'ils se parlent mais pas tous les trois ensemble. Il n'est imaginable que, dans la crise que nous vivons aujourd'hui, ces trois personnes ne se voient pas. Il est impératif qu'ils se voient et trouvent la solution à cette crise que nous connaissons", affirme-t-il, soulignant que les trois hommes ont réuni "90% des voix de la primaire".



Selon Thierry Solère, son appel est souhaité par bon nombre d'élus de droite. "C'est un appel partagé par l'ensemble de mes collègues. Personne ne veut revivre un déchirement de notre famille", affirme l'ex-soutien de Bruno Le Maire. "Aujourd'hui, c'est notre présence et notre existence même qui est menacée".

Si son initiative est suivie, Thierry Solère espère qu'elle incitera François Fillon à se mettre en retrait. Il estime d'ailleurs que son projet présidentiel peut être "porté" par Alain Juppé. Et ce, malgré quelques divergences programmatiques. "Sur les grands sujets, ils partagent les grandes propositions", considère-t-il.