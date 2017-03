publié le 04/03/2017 à 14:32

"Pas de banderole, pas de slogan." Les organisateurs du rassemblement de soutien à François Fillon, organisé dimanche 5 mars place du Trocadéro à Paris, appellent dans un communiqué à respecter les consignes à la lettre. Des supporters de François Fillon venus de toute la France sont attendus, des mots-mêmes du candidat, lâché de tous bords par ses proches dans une campagne rendue de plus en plus compliquée par l'enquête qui le vise. Les organisateurs espèrent entre 50.000 et 100.000 personnes.



Vendredi 3 mars au soir, le candidat de la droite a enregistré dans son camp une nouvelle défection : celle de Patrick Stefanini, son directeur de campagne. Outre ce grand rassemblement voulu par le camp Fillon pour protester contre l'"assassinat politique" dont le candidat se dit victime, des contre-manifestations accompagnées de concerts de casseroles sont également prévues, dimanche 5 mars dans la capitale.