François Fillon invente l'annonce du "suicide" de sa femme par les médias

publié le 06/03/2017 à 05:00

Les médias télévisuels ont-ils, à tort, annoncés le suicide de Penelope Fillon ? C'est qu'a prétendu l'ancien Premier ministre, dimanche 5 mars sur le plateau de France 2. Pourtant, aucune chaîne de télévision n'a diffusé de telles informations.



"On a annoncé le suicide de ma femme" Penelope "mercredi matin sur des chaînes de télévision", a affirmé l'élu parisien, ajoutant : "Les attaques contre ma famille me font du mal et me blessent".

Ces accusations n'ont pas manqué de susciter de multiples réactions sur la toile, tout comme une autre intervention de François Fillon au JT de France 2, lorsqu'il a répété à plusieurs reprises ne pas être "autiste".



"Je ne suis pas autiste, je vois bien les difficultés (...) Je ne suis pas jusqu'au boutiste, pas enfermé dans une certitude, mais il y a une chose que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'alternative", a affirmé le candidat de la droite.



En réponse à ces propos, SOS Autisme France a tweeté "Stop aux clichés", réclamant des excuses et une rencontre à l'ancien Premier ministre.