"Emmanuel Macron est en short après un été raté", décrypte Alba Ventura

publié le 28/08/2017

Rude période pour Emmanuel Macron qui enregistre une chute de quatorze points dans les sondages. Moins d'un Français sur deux lui fait confiance, selon l'institut Ifop (40% de satisfaits seulement). C'est la conséquence d'un été raté. En terme de sondage, il sort en short. Même si l'on sait que son socle de la présidentielle était assez bas (entre 20 et 25%). Même si l'on sait combien l'opinion est fragmentée et morcelée.



Il faut également compter avec des oppositions qui multiplient les critiques : Jean-Luc Mélenchon et ses Insoumis, le FN de Marine le Pen, la droite mais aussi le PS, avec les anciens amis ou ennemis socialistes d'Emmanuel Macron qui ne manquent pas de lui savonner la planche. Comme François Hollande, qui a mis récemment en garde le Président contre les ruptures et les sacrifices qui pourraient être imposés aux Français. Il y en a qui ne manquent pas d'air !

Cela étant dit, Emmanuel Macron paye des maladresses. Il a fait des erreurs. On se souvient de la démission du chef d'état-major des Armées, le général de Villiers, au début de l'été. Il y a eu aussi la polémique sur les APL, ou encore sa note de maquillage. Sans oublier son absence de parole. Tout ça fait que les Français sont circonspects. Les brumes de l'élection sont dissipées, et naturellement ils retrouvent leur esprit critique.