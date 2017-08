Travailleurs détachés : un problème en grande partie franco-français

publié le 28/08/2017 à 09:27

La question des travailleurs détachés, c'est d'abord une promesse électorale d'Emmanuel Macron. Le Président a donc une obligation de résultat. Et pas simplement pour l'affiche, puisque 300.000 travailleurs détachés officiels et des milliers de clandestins déséquilibrent aujourd'hui certains secteurs de notre économie. Particulièrement dans le bâtiment, dans les transports mais aussi dans de très nombreux métiers de l'industrie délaissés par les français.



Pour mémoire, ce statut de travailleur détaché permet à une entreprise française de ne payer que les charges sociales du salaire de référence du pays d'où provient ce travailleur. Dans la vraie vie, cela signifie qu'un jeune chauffeur français qui perçoit 80 euros par jour est en concurrence avec un Polonais ou un Bulgare qui, lui, ne touche que 50 euros. La différence est sensible. Elle devient radicale quand on inclut le volet charges sociales. Les filiales roumaines ou bulgares de nos transporteurs ne payent des charges que sur le salaire local de ces routiers, qui est de 300 euros en moyenne. Autant dire rien.

L'ambition d'Emmanuel Macron est que les travailleurs détachés bénéficient de 100% du salaire et des accords collectifs du pays d'accueil. En clair, il veut étouffer l'importation de main d'oeuvre à bas coût. C'est magnifique sur le papier et à la télé, mais pas très réaliste.