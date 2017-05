L'UDI pourrait travailler avec Macron sans être "macroniste"

publié le 21/05/2017 à 05:30

Il y a une semaine encore, Jean-Christophe Lagarde se félicitait de voir Les Républicains adoucir le programme de François Fillon pour les législatives, en réaffirmant son intention de mener la campagne au côté du parti de François Baroin. Mais aujourd'hui, le président de l'UDI n'exclut plus de travailler avec Emmanuel Macron dans un entreiten accord au Parisien dimanche 21 mai. À la question "Pourriez-vous travailler avec le nouveau chef de l'Etat ?", le président du parti centriste allié des Républicains répond : "Oui. Mais sommes-nous pour autant macronistes ? Non. On ne va pas créer l'illusion d'un parti unique".





Si les Républicains et l'UDI obtiennent la majorité aux législatives des 11 et 18 juin, "pas question de faire la guerre au président : il est suffisamment libéral pour qu'on puisse trouver des terrains d'entente et que ça se passe bien", explique Jean-Christophe Lagarde. Dans le cas d'une majorité absolue pour le Président et son parti la République en marche, "les élus UDI voteront les textes qui leur paraîtront bons". Emmanuel Macron pourra ainsi compter sur un "soutien à 100% sur l'Europe ou sur l'égalité des Français devant la retraite".

L'UDI veut réaffirmer son indépendance

L'UDI pourrait également soutenir les futures ordonnances sur la réforme du travail à la condition qu'elles "soient coécrites avec les groupes parlementaires". En revanche, "si c'est un passage en force, style 49.3, les députés UDI y seront opposés", avertit M. Lagarde. Dans l'hypothèse d'une majorité relative, le président de la formation centriste souhaite "construire une plate-forme de gouvernement rassemblant toutes les idées que l'on partage, et arbitrer les autres".

Favorable à une grande coalition à l'allemande, Jean-Christophe Lagarde estime que "ce n'est pas parce qu'on n'a pas la culture d'une telle solution qu'on n'en est pas capable". Alors que le chef de file LR pour les législatives, François Baroin, a appelé samedi à ne pas céder aux sirènes macronistes, Jean-Christophe Lagarde précise que l'UDI est "en alliance avec LR, pas en dépendance ni en soumission".