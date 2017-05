publié le 21/05/2017 à 09:41

Le secteur de l'internet est le seul qui affiche une croissance annuelle à deux chiffres en France. Et cela va continuer. "Non seulement cela va se poursuivre mais on est en plus en chômage négatif : on cherche du monde, tout le temps", explique Gaël Duval, très confiant, qui estime que ce secteur va "continuer de générer de la croissance". Président de "jechange.fr", également le fondateur de la French Touch, conférence qui a pour ambition de valoriser les start-up françaises dans le monde.



Intime d'Emmanuel Macron, Gaël Duval conseille le président élu depuis plusieurs années sur le monde des start-ups et du numérique. "Il a compris qu'il faut présenter ça comme quelque chose de très positif plutôt qu'une peur et une angoisse qui va détruire des emplois", dit-il à propos du nouveau président. "On est en pleine mutation, Il y a encore énormément de choses à digitaliser, les PME françaises ont énormément de retard sur le digital", affirme Gaël Duval.

Une nécessaire mutation

Tandis que le numérique court à la perte du secteur marchand, Gaël Duval préfère souligner une mutation. "Le solde est positif" en termes de création d'emplois affirme-t-il, citant une étude France digital-EY. "On ne tue pas des emplois, on mute des emplois", fait-il valoir. "Aujourd'hui le secteur digital effectivement fait disparaître des métiers (...) mais vous êtes sur l'adaptation de la vente sur Facebook ou sur Google ou sur les réseaux sociaux. (...) L'agent de voyage d'avant allait aussi chercher les clients mais différemment", se défend le fondateur de la French Touch.

En bref, le numérique "génère un changement de monde et, en plus, génère de la croissance", selon Gaël Duval, qui se réjouit d'ailleurs d'embaucher "entre 20 et 50 personnes sur une même année". Sur la désertification des centres-villes subie à cause des commandes en ligne, Gaël Duval estime que les petits commerces doivent évoluer avec leur temps. "Le problème c'est comment le commerce peut s'adapter à des nouveaux usages", affirme-t-il.