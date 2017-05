publié le 21/05/2017 à 08:56

Ils n'étaient que 2.500 personnes militants à être présents à Paris, au parc floral, pour le meeting orgnanisé par Les Républicains. François Baroin, chef de file LR pour les élections législatives de juin, Bernard Accoyer, secrétaire général LR et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France étaient cependant les seuls dirigeants du parti présents samedi. Laurent Wauquiez, Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet... tous les autres ténors du parti étaient absents. LR souhaite battre une campagne ferme afin de remporter une majorité lors des élections législatives du 11 et 18 juin.



Problème : la politique de la "main tendue" fait du mal au parti de la droite. Plusieurs figures des Républicains sont entrés au gouvernement, à l'instar de Bruno Le Maire et Gérard Darmanin. D'autres ont signé l'appel de certains élus de la droite à accepter la proposition de coopération d'Emmanuel Macron. Le parti doit donc composer avec des fractures de plus en plus visible. À la tribune, François Baroin tente de convaincre : "le programme de Macron ne réformera pas le pays", car trop incapable et trop confus pour agir, dit-il.

À écouter également dans ce journal :

- Marseille : en campagne pour les élections législatives, Jean-Luc Mélenchon manifestait samedi sur la Canebière contre l'entreprise américaine Monsanto. Il est également revenu sur la nomination de Nicolas Hulot au poste de ministre de l'Écologie, et notamment sur sa capacité à lutter contre des entreprises telles que Monsanto. "On peut compter sur Monsieur Hulot, il n'aura pas changé d'avis", a ainsi estimé le leader de la France insoumise. "Mais je ne vois pas comment ça peut marcher avec un tel gouvernement. Je pense que M.Hulot ne tardera pas à s'en rendre compte, les chances de succès sont limitées dans un tel environnement".

- Région : Jean-Yves Le Drian a fait savoir depuis Lorient qu'il abandonnait la présidence de la région Bretagne afin de pouvoir se consacrer à son porte-feuille de ministre des Affaires étrangères.



- Arabie saoudite : Melania et Donald Trump inauguraient leur première tournée diplomatique samedi à Riyad. Le pays en a profité pour signer plus de 300 milliards de dollars de contrats dans l'armement. Le président américain a réaffirmé son soutien à l'Arabie saoudite et son opposition à l'Iran.



- Iran : le président sortant Hassan Rohani a été réélu samedi dès le premier tour de l'élection président. Il l'a emporté avec 57 % des voix. Sa victoire traduit le succès de sa politique d'ouverture de l'Iran à l'étranger et au monde. Le but : sortir l'Iran de l'isolement.



- Brésil : les partis de gauche et les syndicats ont appelé la population à manifester pour demander la démission du président Michel Temer, impliqué dans un vaste scandale de corruption.



- Football : Nancy et Bastia redescendent en ligue 2. Monaco prend la tête du championnat devant Paris, Lyon reste à la 4ème place et Marseille prend la 5ème.