publié le 23/04/2017 à 20:41

Après les électeurs français du continent américain et certains d'Outre-Mer, ceux de métropole étaient appelés aux urnes dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle, qui a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifier pour le second tour dans quinze jours, selon les premières estimations communiquées à 20 heures. Le candidat de "En Marche !" arrive légèrement en tête (23%) devant celle du Front national (22%).

Le candidat des Républicains François Fillon et le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon sont éliminés, au coude-à-coude pour la troisième place (19,5% pour le premier, contre 19% pour le second). Très loin derrière vient le candidat socialiste Benoît Hamon (près de 7%). Nicolas Dupont-Aignan est donné à à 5%. Tous les autres ne sont pas qualifiés. Jean Lassalle recueille 1,5% ; Philippe Poutou et François Asselineau, 1% ; Nathalie Arthaud, 0,5% ; et Jacques Cheminade, 0,2%.

Au final l'abstention est de 22% selon les estimations que fournissent pour RTL Kantar-Sofres-One Point. Ainsi, environ 78% des électeurs se seront rendus aux urnes afin d'élire le prochain présent de la République.