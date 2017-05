Élection présidentielle 2017 : revivez la Matinale spéciale second tour sur RTL

publié le 08/05/2017 à 10:52

À l'issue du premier tour, ils n'étaient plus que deux à viser l'Élysée. Dimanche 7 mai, Emmanuel Macron a été élu président de la République, avec 66,06% des suffrages, devant Marine Le Pen (33,94%). Dans son discours, prononcé devant la pyramide du Louvre à Paris, il a reconnu que sa large victoire n'était pas "un blanc-seing", en disant qu'il ferait "tout pour" qu'il n'y ait plus "aucune raison de voter pour les extrêmes". "La tâche est immense (...) je vous servirai !", a-t-il martelé devant plus de 20.000 personnes.



Au lendemain du premier tour, RTL vous a proposé une édition spéciale lundi 8 mai avril de RTL Matin de 4h30 à 9h30 pour décrypter le choix des Français. Quatre invité politiques se sont succédé rue Bayard : Florian Philippot (Front national), Richard Ferrand (En Marche), Bruno Le Maire (Les Républicains) et Anne Fulda (journaliste et auteur de Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait).

Ce grand rendez-vous s'est achevé par un grand débat des éditorialistes entre Alba Ventura, Alain Duhamel, Éric Zemmour et Nicolas Domenach.