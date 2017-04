Élection présidentielle 2017 : Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont

et AFP

publié le 23/04/2017 à 16:29

Quelques minutes après une manifestation de six militantes Femen, Marine Le Pen est allée votée à Hénin-Beaumont, vers 11 heures pour ce premier tour de l'élection présidentielle. La présidente du Front national est arrivée par une porte de côté à l'école Jean-Jacques Rousseau pour y déposer son bulletin dans l'urne.



Détendue, celle qui fait partie des favoris de la course à l'Élysée était accompagnée du maire frontiste d'Hénin-Beaumont, Steeve Briois et de son directeur de campagne, le sénateur-maire de Fréjus, David Rachline. Près de 200 journalistes avaient fait le déplacement, mais Marine Le Pen n'a fait aucune déclaration à la presse.

Quelques instants auparavant, non loin du bureau de vote, six militantes Femen, torses nus, masques du président américain Donald Trump et de Marine Le Pen sur la tête, sont sorties d'un véhicule pour manifester dans la rue contre la candidate, scandant ironiquement "Marine, présidente". Rapidement maîtrisées au sol par les forces de l'ordre, elles ont ensuite été emmenées dans un fourgon de police.