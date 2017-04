publié le 23/04/2017 à 15:03

Emmanuel Macron a voté dimanche 23 avril au matin, au Touquet, ville balnéaire du Pas-de-Calais. Il s'est rendu avec son épouse au bureau de la mairie, dans laquelle le couple s'est marié en 2007. Le couple possède au Touquet une résidence secondaire et y a été accueilli par des soutiens pour le moins enthousiastes. L'ancien ministre de l'Économie a déposé son bulletin peu après 10h30.



Emmanuel Macron avait rejoint l'hôtel de ville à pied depuis sa villa, distante d'environ 300 mètres, empruntant une rue fermée à la circulation et sous haute surveillance policière. Une quarantaine de journalistes l'ont suivi jusqu'en mairie. Costume et cravate bleu marine, visiblement détendu, le candidat d'"En Marche!" a salué quelques électeurs dans la salle, avant de prendre la pose pour une photo avec l'équipe du bureau de vote.

"Il est est essentiel d'aller voter par les temps que nous vivons. Chacun et chacune doit faire son devoir d'aller voter", a-t-il déclaré à sa sortie, devant l'entrée principale de la mairie, avant de prendre un bain de foule, serrant les mains et se montrant disponible pour quelques selfies.