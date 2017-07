et Loïc Farge

publié le 05/07/2017 à 08:20

La vision politique et les grandes orientations pour Emmanuel Macron, la feuille de route pour Édouard Philippe. Le Premier ministre a détaillé, mardi 4 juillet, les réformes à venir dans son discours de politique générale. Il a réussi son grand oral. Même si, sur la forme, il y avait un côté mécanique, technique, énoncé du catalogue de mesures. Mais ce n'était pas facile d'y échapper. Le chef du gouvernement était un peu tendu. C'est normal. C'était une grande première pour lui. Et c'est sans doute ce qui explique pourquoi il a parlé si vitependant l'heure entière qu'il a consacrée à son discours.



Il y a une fausse nonchalance chez Edouard Philippe. En réalité, c'est un "stressé" cet homme-là, ça se voit. Vous pouvez toujours vous référer à Bob Dylan, comme il l'a fait, ou citer Simone Veil ("C'est long, c'est lent, mais le progrès l'emporte toujours"), il n'empêche qu'il mesure parfaitement combien la tâche qui lui incombe est ingrate et difficile, même en faisant preuve de beaucoup de détermination.

Édouard Philippe a prononcé un discours "aride", au sens propre comme au sens figuré. D'abord forcément, en parlant la veille Emmanuel Macron a enlevé à son premier ministre tout ce qui fait l'âme et la chair d'un discours de politique générale. C'était, disons, un discours de politique très général.