Si son nom est partout, il reste un inconnu pour nombre de Français. Édouard Philippe, le premier ministre nommé par le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, est au centre des discussions. Maire du Havre, proche d'Alain Juppé, député Les Républicains, cet homme politique de 46 ans suscite la suscite la curiosité. Christine Haas, journaliste et astro-psychologue, collaboratrice de RTL, se penche sur son thème astral pour tenter de cerner la personnalité du nouvel hôte de Matignon.



Édouard Philippe est né le 28 novembre 1970 à Rouen, vers 8h45 du matin. Il est donc double Sagittaire : soleil en Sagittaire et ascendant Sagittaire. Ça lui donne évidemment un côté très solaire. C'est un homme doué, talentueux.

Caractère

Le nouveau premier ministre a des facilités pour s'exprimer et, en même temps, il sait être à l'écoute des autres. On pourrait cependant lui reprocher une certaine rigidité, un caractère pas facile. Édouard Philippe n'aime pas qu'on le contredise. Il aime bien avoir toujours raison. Malgré les apparences, c'est aussi un homme qui a une sensibilité très forte. C'est quelqu'un qui a aussi une capacité à anticiper, à voir l'avenir, à entrer dans la tête des gens. On pourrait même, face à lui, avoir l'impression d'être un peu transparent.



Travail

Édouard Philippe ne va pas aimer trop déléguer. Il va contrôler ce que font ses ministres. C'est un gros bosseur. Il sait ce qu'il veut, là où il veut aller. C'est un homme qui va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Il faut réussir à le suivre, être à la hauteur. C'est un réformiste. Il a cela en commun avec Emmanuel Macron, qui est aussi un Sagittaire. Tous les deux ont cette volonté de réformer.





Maintenant, le chef de l'État et son premier ministre peuvent très bien s'accrocher. Deux Sagittaires vont forcément avoir des désaccords sur les idées, la manière de faire. Le Sagittaire, c'est "moi j'ai raison, les autres ont tort". Mais ils vont regarder dans la même direction. Ils ont le même idéal. Ce sont deux hommes de caractère.

Sa relation avec les autres

Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont intérêt à prendre des signes de feu dans leur gouvernement. C’est-à-dire des gens qui vont être réactifs, qui vont pouvoir avoir un pouvoir de décision et qui vont aller dans un sens positif. On va très certainement avoir durant le quinquennat des Béliers, des Lions, des Gémeaux, probablement des Verseaux, car c'est le signe le plus novateur.





L'ascendant d'Emmanuel Macron est à la frontière entre Capricorne et le Verseau. Édouard Philippe s'entendra bien avec les signes d'eau aussi, c’est-à-dire les Cancers, les Poissons, les Scorpions. Mais il faut se méfier des Scorpions dans une équipe. Un maximum de signes de feu pour l'action, mais aussi des Vierges pour la réflexion, pour la pondération parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme chez les Sagittaires.



Christine Haas ne connaissait pas le gouvernement avant de dresser le "portrait astro" d'Édouard Philippe. Parmi les ministres nommés, on compte : 4 Béliers (Bruno Le Maire, Marielle de Sarnez, Élisabeth Borne, Muriel Pénicaud), 3 Gémeaux (Gérard Collomb, François Bayrou, Françoise Nyssen), 3 Sagittaires (Sylvie Goullard, Jacques Mézard, Jean-Michel Blanquer), 2 Cancers (Jean-Yves Le Drian, Richard Ferrand), 2 Scorpion (Agnès Buzyn, Laura Flessel), 2 Taureaux (Nicolas Hulot, Frédérique Vidal), Gérald Darmanin, Balance, et Annick Girardin est Lion.

Amitié

Édouard Philippe est plutôt un homme de réseaux. Il peut être très fidèle en amitié mais du côté personnel, car l'amitié n'existe pas vraiment en politique.



