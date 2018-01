publié le 25/01/2018 à 20:36

Laurent Wauquiez va "jouer très gros" sur le plateau de l'Émission politique jeudi 25 janvier sur France 2. "C'est son premier grand test à la fois politique et médiatique depuis qu'il a été élu président des Républicains (LR)", confie Alain Duhamel sur notre antenne. Le Président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes n'est cependant pas sans atout. "Jeune" et "pugnace", Laurent Wauquiez pourra surfer sur l'affaire des prisons et la polémique des hôpitaux.



"Mais, comme chacun le sait, il a un handicap d'image", explique l'éditorialiste. En effet, l'homme "n'est pas encore très connu" et ceux qui le connaissent n'ont pas un avis très positif. En effet, selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour Franceinfo et Le Figaro publié ce vendredi, une majorité de Français ne le juge "pas compétent" (57%), "pas sympathique" (61%) et "pas honnête" (64%).



Wauquiez pourra-t-il redresser la droite ?

Une impopularité due à son caractère. Car s'il est "intelligent", "travailleur" et "ambitieux", "tous ses concurrents disent qu'il est extrêmement individualiste, opportuniste et même qu'il est cynique", explique Alain Duhamel. Et de poursuivre : "C'est très rare qu'un homme politique n'ait pas plus de lieutenants et de fidèles qui s'expriment en sa faveur". Enfin, son choix d'incarner une ligne de "droite dure" rend son image clivante.

Mais avec Laurent Wauquiez comme leader, la droite est capable de se redresser, juge l'éditorialiste. "Ce n'est pas facile", convient Alain Duhamel. En effet, "les premières élections ne seront pas très commodes pour lui, ni les européennes ni les municipales". "Mais je pense qu'il y a un noyau électoral de droite conservatrice qui est au moins de 20-25% et ses rivaux, comme Marine Le Pen, vont plus mal que lui", argue-t-il. Et de conclure : "Demain, Laurent Wauquiez sera peut-être le principal opposant à Emmanuel Macron".