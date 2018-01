publié le 24/01/2018 à 12:00

L'Express consacre cette semaine un grand papier à Laurent Wauquiez avec le titre :

"Wauquiez rêve de se peindre en vert", ou comment le nouveau patron des Républicains cherche à construire une écologie de droite. "Je veux faire comme Tony Blair à son arrivée à la tête du New Labour avec la sécurité : moderniser le logiciel", confiait-il il y a quelques semaines au journal l'Opinion.



Alors, véritable tournant idéologique ou simple marketing politique ? se demande L'Express. Après avoir lu l'article, on a envie de pencher pour la deuxième réponse. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la sincérité de cette démarche. L'hebdomadaire note par ailleurs que Wauquiez reste prudent sur ses prises de position comme Notre-Dame-des-Landes, ou le glyphosate. À chaque fois, il esquive.

"Laurent Wauquiez c'est les idées du FN avec une veste rouge" peut-on lire dans le magazine Society à paraître vendredi 26 janvier. Petite phrase signée Christophe Castaner.

Quand on lui demande si le Front national est son principal adversaire, voilà ce que répond le patron de la République en Marche : "Dans les faits c'est plutôt Laurent Wauquiez que l'on peut craindre, les mêmes idées avec une veste rouge."

Et d'ajouter : "C'est fini, le FN incarné par Marine Le Pen ne reviendra pas. Wauquiez fait la même analyse, il ne cherche pas à piller les idées du FN, il veut faire une OPA sur un mouvement affaibli", conclut-il.

Un documentaire sur l'affaire Fillon

Un an après le début de ce qu'on a appelé l'affaire Fillon, France 5 diffusera la semaine prochaine un documentaire sur le sujet. L'Express a publié quelques extraits savoureux ce mercredi 24 janvier.



L'avocat Robert Bourgi, celui qui avait révélé l'histoire des costumes, raconte notamment comment lors d'un déjeuner avec Nicolas Sarkozy, avant même le début de l'affaire, il avait promis de faire tomber François Fillon. "Il n'ira pas à l'Élysée, avait-il lancé à l'ancien président, je vais le niquer". L'ex-directeur de campagne du candidat confie lui ne pas avoir voté Fillon au premier tour

"Balance ton hosto", symbole du mal-être hospitalier

Après, "Balance ton porc", après "Balance ton voleur", je vous présente "Balance ton hosto".

Lancé le 12 janvier dernier, ce hashtag est en train, explique le site de Marianne, de devenir une sorte d'exutoire numérique pour tout un secteur d'activité : le symbole du mal-être hospitalier.



Déjà plusieurs centaines de publications de soignants dénoncent leurs conditions de travail. Il y a d'abord les problèmes de conception de certains établissements : un internaute explique ainsi qu'il y a bien une piste pour les hélicoptères dans son hôpital, mais elle est inaccessible, les architectes ont oublié d'y mettre un ascenseur.



Un autre raconte comment après 12 heures d'intervention un chirurgien a fait un malaise en pleine salle d'opération, à cause de la climatisation qui était en panne. Quand le personnel a demandé l'aide de techniciens, voilà ce qu'on leur a répondu : "Quand vous êtes à la plage il fait la même température, et pourtant vous ne faites pas de malaise". On marche sur la tête !



Anais, étudiante infirmière, explique avoir dû faire un week-end complet de garde après 5 jours consécutifs de stage, soit 7 jours sans repos. "Monnaie courante", répond Thierry Amouroux du syndicat national des professionnels infirmiers. Pour lui, ce "Balance ton hosto" symbolise parfaitement le sentiment de désillusion que connait chaque soignant. "On ne s'engage pas pour servir une usine à soins, qui plus est défaillante", conclut-il.

Enfant de jihadiste, bombe a retardement ?

Le Parisien illustre ces bombes à retardement qu'évoquait mardi 23 janvier ici même sur RTL François Molins, le procureur de Paris, en parlant des enfants de djihadistes.



Le quotidien raconte l'histoire de cet orphelin de 11 ans entendu la semaine dernière par la brigade criminelle. "Son parcours a frappé les spécialistes, le gamin semblant inaccessible à toute émotion, y compris lorsqu'il s'agissait d'évoquer le décès de ses parents", explique Le Parisien.



Ces derniers l'avaient emmené il y a trois ans dans l'enfer syrien, avant de mourir dans un bombardement en Irak. Il sera finalement rapatrié à Paris. L'enfant confie que son père était toujours armé lors des repas, racontant notamment que celui-ci lui avait déjà montré des vidéo d’égorgement. Son oncle a refusé de l'accueillir chez lui par crainte qu"il ne contamine ses propres enfants.



Le jeune garçon a finalement été placé dans une famille d'accueil mais sans enfant, plutôt que dans un foyer où il aurait pu avoir une influence néfaste. "Aux dernières nouvelles, il aurait menacé d’égorger son éducatrice", écrit le journal.

L'initiative décriée de l'université d'Oxford

La très prestigieuse université d'Oxford a décidé d'accorder 15 minutes de plus aux femmes lors des examens de mathématiques et d'informatique, selon le London Times. L'université explique qu'il s'agit d’atténuer l'écart entre les sexes qu'ils ont remarqué dans les résultats au cours des dernières années.



"Les femmes auraient tendance à moins bien réussir aux examens et à être plus affectées par la pression causée par le temps", selon le journal. De quoi en faire bondir plus d'un et surtout plus d'une. Moi j'ai envie de dire, balance ta fac !

