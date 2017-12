et AFP

publié le 13/12/2017 à 22:30

Laurent Wauquiez, élu président des Républicains, a dévoilé mercredi 13 décembre les premiers visages de son équipe dirigeante. "La droite se tourne vers l'avenir. Elle le fait avec une équipe jeune, 43 ans de moyenne d'âge, de nouveaux visages et des élus qui en sont pour un grand nombre à leur premier mandat", a expliqué le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne lors d'une courte déclaration à la presse.



Comme évoqué lors de la campagne, Virginie Calmels, première adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux, est nommée première vice-présidente, vice-présidente déléguée. Sont respectivement nommés 2e vice-président le député du Loir-et-Cher Guillaume Peltier, ex-soutien de Nicolas Sarkozy, et 3e vice-président le député de l'Ain Damien Abad. Soutien de Bruno Le Maire lors de la primaire de 2016, Damien Abad n'avait pas démissionné, contrairement au futur ministre de l'Économie, de l'équipe de campagne de François Fillon.

Vice-présidente de l'Assemblée, Annie Genevard succède à Bernard Accoyer au secrétariat général. La députée du Doubs sera flanquée d'un secrétaire général délégué à la communication en la personne de Geoffroy Didier.

Trois porte-parole nommés

Trois porte-parole sont nommés : Lydia Guirous, qui avait déjà tenu ce rôle sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le maire de Châlons-sur-Saône Gilles Platret et Laurence Saillet. Proche de Xavier Bertrand, qui a annoncé lundi son départ du parti, Laurence Saillet avait échoué à rassembler les parrainages nécessaires pour concourir à la présidence.



Le député du Vaucluse Julien Aubert, qui avait lui aussi échoué à rassembler les parrainages requis, est l'un des six secrétaires généraux adjoints, en charge de la formation. Sont également nommés la députée des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer (relations avec la société civile), le sénateur de l'Ardèche Mathieu Darnaud (élus locaux), le député de Moselle Fabien Di Filippo (adhésions), la députée de Haute-Savoie Virginie Duby-Muller (fédérations) et la sénatrice des Yvelines Sophie Primas (relations avec les parlementaires).

De nouvelles nominations en janvier

Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes a vanté une équipe "évidemment paritaire" et "surtout qui a la volonté de travailler ensemble". "Des gens qui venaient du gaullisme mais aussi du centrisme, des libéraux mais aussi la droite sociale", "déterminés à laisser les divisions derrière nous".



D'autres nomination devraient intervenir courant janvier. Laurent Wauquiez a notamment indiqué qu'il proposerait la reconduction de Daniel Fasquelle au poste de trésorier lors du prochain bureau politique du parti. Ni Florence Portelli ni Maël de Calan, candidats malheureux face à Laurent Wauquiez dans cette élection interne, ne figurent dans cette première salve de nominations.