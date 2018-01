et Loïc Farge

Ça a chauffé mardi 23 janvier au soir au bureau politique des Républicains, mais aussi avant et après. L'objet du litige ? La nouvelle composition du bureau politique du parti, qui est attendue cette semaine.



Les deux candidats malheureux à la présidence de LR, Maël de Calan et Florence Portelli, espéraient obtenir une représentation des leurs dans cette instance (qui est l'équivalent du gouvernement du parti), tout comme à la Commission nationale d'investiture (qui équivaut, quant à elle, à une sorte de parlement), dans les proportions exactes de leurs scores respectifs à l'élection, soit à hauteur de 9 et 16% des voix.

Une réclamation à laquelle Laurent Wauquiez a assumé mardi de ne pas céder. En début d'après-midi, il n’avait proposé que trois sièges au bureau politique pour le premier, et deux pour la seconde. Il est monté à 5% et 5%. Je vous passe les détails. Le plus important étant que, malgré un dernier coup de téléphone juste avant la réunion, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord.

D'où le fait que Laurent Wauquiez reproche publiquement par la suite à Florence Portelli de "faire sa star". D'où les tweets énervés de ses deux anciens adversaires un peu plus tard dans la soirée.

La requête de Valérie Pécresse

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a fait elle aussi une intervention remarquée lors de ce bureau politique. Elle a expliqué qu'elle souhaitait que son mouvement "Libres !" soit "associé" aux Républicains, mais sans que la double-appartenance soit automatique (à la différence de Sens Commun, par exemple).



Traduction : vous décidez d'adhérer à "Libres !", votre adhésion à LR ne se fait pas automatiquement pour autant. Une demande qu'a paru accepter Laurent Wauquiez, sans grand enthousiasme évidemment, aux dires de quelques témoins. Tout en insistant en revanche sur la nécessité pour les élus de "Libres !" de verser leur cotisation à LR. C'est ça le nerf de la guerre.