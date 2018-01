Wauquiez appelle Pécresse à ne "pas se faire uniquement entendre pour critiquer"

et AFP

publié le 14/01/2018 à 01:44

Une remarque en forme de rappel à l'ordre. Laurent Wauquiez, le président des Républicains, signale à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qu'"il ne faut pas se faire uniquement entendre pour critiquer sa propre famille", ce dimanche 14 janvier dans le Journal du Dimanche.



"Je lui ai tendu la main (…) Quand on a une voix qui porte, comme Valérie, c'est une qualité mais aussi une responsabilité", déclare-t-il dans l'hebdomadaire. "Valérie Pécresse a proposé que Libres! devienne un mouvement associé aux Républicains, au même titre que Chasse, Pêche, Nature et Traditions, ou que Sens commun. C'est une bonne idée. J'y suis favorable et je lui proposerai donc de venir présenter la candidature de son mouvement devant le conseil national, comme le prévoient nos statuts. Il y a toujours eu plusieurs sensibilités dans notre famille", ajoute-t-il.

S'engageant au "respect de la diversité des sensibilités" au bureau politique et à la commission nationale d'investiture, Laurent Wauquiez souligne en revanche que les gens qui composeront ses équipes "ne seront pas les représentants de telle ou telle écurie". "Le jeu des petites chapelles, c'est fini", affirme-t-il. Il indique par ailleurs avoir "demandé à Jean Leonetti, une grande voix centriste, auteur de la loi sur la fin de vie, de présider notre conseil national".