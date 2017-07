Sourires et regards complices lors de la finale de la coupe de France, le 27 mai 2017

Sourires et regards complices lors de la finale de la coupe de France, le 27 mai 2017 Crédits : Thomas SAMSON AFP | Date :

publié le 08/07/2017 à 09:00

Son statut n'est pas encore pleinement défini mais elle concentre déjà de nombreuses attentions. Brigitte Macron a fait une entrée remarquée à l'Élysée, au côté de son époux. Deux mois après ce "changement" de vie, cette ancienne professeure de lettre continue de prendre ses marques au sein de la résidence présidentielle en peaufinant sa feuille de route pour les semaines, mois et années à venir.



Un travail qui a officiellement commencé le 14 mai au terme de la passation de pouvoir chaleureuse entre Emmanuel Macron et François Hollande à l'Élysée. Depuis cette date, Brigitte Macron ne s'est guère arrêtée, avec une première sortie officielle le 25 mai à Bruxelles. Bains de foule aux élections législatives, repas officiels, cérémonies nationales, rendez-vous sportifs... Les événements se sont enchaînés.



Brigitte Macron impose sa touche

La nouvelle première dame est particulièrement demandée. Preuve en est, le nombre de courriers qu'elle reçoit. Du côté de l'Élysée, on affirme que Brigitte Macron reçoit environ 150 lettres chaque jours, soit trois fois plus que Carla Bruni-Sarkozy à son arrivée en 2007. Une équipe spéciale aurait même été mise en place pour y répondre, alors que son directeur de cabinet, Pierre-Olivier Costa, est désormais affublé d'un adjoint.

Et malgré cette renommée soudaine, la Première dame conserve son tempérament, enjoué et dynamique, entrevu tout au long de la campagne présidentielle. Dans son édition du jeudi 6 juillet, Gala relate que l'épouse d'Emmanuel Macron est particulièrement appréciée des 850 employés qui œuvrent à l'Élysée. Les échos la concernant font état d'une personne qui se soucie chaque matin du "moral de chacun".



Un passage obligatoire avant qu'elle ne rejoigne, à 9 heures, son bureau du salon des Fougères, situé dans "l'aile Madame" de l'Élysée où Cécilia Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler avaient également pris leurs marques. "Sa bonne humeur la protège de la pression et son humour pince-sans-rire lui sert de soupape", confie l'une de ses amies au magazine.

Un soutien sans faille à Emmanuel Macron

Brigitte Macron entend bien faire de son passage à l'Élysée un acte fort et symbolique. Toujours présente en déplacement au côté du président de la République, elle n'hésite pas à s'afficher sur la scène internationale comme ce fut le cas à Bruxelles lors d'un sommet européen, en Italie lors du G7, au Maroc lors d'une rencontre avec le Roi. Au sein même de l'Élysée, elle s'est également fait remarquer lors d'une rencontre officielle avec le couple présidentiel colombien ou encore avec Arnold Schwarzenegger.



Le couple Macron s'affiche aisément devant les caméras et appareils des journalistes. Si son mari est au premier plan, Brigitte Macron n'est jamais loin, comme lors de l'investiture, le 14 mai, ou lors de la visite de Theresa May le 13 juin dernier.

Éducation, handicap... Des thèmes qui lui sont chers

Mais ces déplacements et événements ne devraient être qu'une partie de son travail de première dame. Brigitte Macron a rapidement affiché sa volonté de "s'émanciper" d'Emmanuel Macron. Elle compte bien, tout au long du quinquennat, s'investir dans certains thèmes qui lui tiennent particulièrement à cœur comme l'éducation, le handicap ou la culture.



Si elle s'était discrètement rendue à l'hôpital Gustave-Roussy mi-juin pour se renseigner sur l'éducation des enfants atteints de cancer, la venue d'une dizaine d'enfants autiste à l'Élysée, jeudi 6 juillet, s'est faite de manière plus affichée, sous l’œil de nombreux journalistes. Poignées de main, tapes dans le dos et selfies dans les couloirs... Pendant que des représentants d'associations, des chercheurs et plusieurs ministres lançaient la concertation préalable à l'élaboration du prochain plan autisme, le couple présidentiel a passé près de 40 minutes avec 13 jeunes âgés de 7 à 21 ans atteints de ce trouble neuro-développemental.



Ancienne enseignante, Brigitte Macron a dit vouloir "mieux faire connaître" l'autisme, un sujet qui lui tient à cœur et auquel elle a été confrontée dans ses classes. Une position qui pourrait rappeler l'investissement de Bernadette Chirac auprès de l'association Pièces jaunes ou encore de Valérie Trierweiler, marraine de différentes associations lorsqu'elle était à l'Élysée.

Brigitte Macron, la Michelle Obama française ?

Reste cependant à définir le rôle exact qu'aura Brigitte Macron tout au long de ce quinquennat. À la différence des États-Unis, où le statut de "First lady" est institutionnalisé, le rôle et le titre de première dame demeure flou dans l'Hexagone. C'est pourquoi Emmanuel Macron a annoncé vouloir officialiser le statut de première dame afin de mettre fin à une "hypocrisie française".



Brigitte Macron sera-t-elle la future Michelle Obama ? L'épouse de Barack Obama, très populaire, n'a cessé de s'investir et de séduire pendant ses huit années passées à la Maison Blanche. Pour l'heure, une réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour mais une charte devrait prochainement être dévoilée. Le couple présidentiel travaillerait actuellement dessus pour définir clairement les contours de cet engagement.