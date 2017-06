publié le 03/06/2017 à 14:30

Elle a fait parler d'elle durant de nombreux mois pendant la campagne de son mari. Brigitte Macron, épouse du Président Emmanuel Macron, est devenue "Première dame" (il n'y a pas de statut officiel) le 13 mai 2017. Christine Haas, journaliste et astro-psychologue, collaboratrice de RTL, se penche sur son thème astral pour tenter de cerner la personnalité de cette ancienne professeure de français devenue Première Dame grâce à son soutien indéfectible pour son mari, malgré les critiques.



Brigitte Macron est née le 13 avril 1953 à Amiens. Elle est Bélier ascendante Vierge. Brigitte Macron n’est pas le Bélier classique que vous connaissez, ou croyez connaître. On le sait fait d’acier parfois tranchant, mais aussi de coups de tête et d’actions/réactions souvent irréfléchies. Mais ce n’est pas du tout ainsi que son thème de naissance nous présente la première Dame.

Brigitte Macron va au bout des choses

C’est un Bélier version douce. Grâce à sa conjonction Soleil/Vénus, on peut dire d’elle qu’elle est une main de fer dans un gant de velours. Et il est vrai que Brigitte Macron va au bout des choses, qu’elle ne renonce jamais, même si elle sait s’être trompée. Son entêtement fait sa force intérieure, il l’a aidée à se construire et pour la faire dévier de sa route, il faut se lever de bonne heure. Sa chanson préférée pourrait être Résiste !

Toutefois, ce tableau serait sans âme s’il n’y avait cet ascendant Vierge, et cette fameuse conjonction de 1953 qui réunissait Saturne et Neptune. Aussi, derrière cette fermeté, cette volonté sans faille de construire du solide, se cache le doute.



Et derrière l’assurance affichée, on décèle une forme de manque de confiance en soi qui est certainement ancienne et que Madame Macron a affrontée avec toute la bravoure du Bélier en se plaçant par amour dans une situation qui faisait jaser. Elle s’est lancé un défi il y a longtemps et elle le relève encore tous les jours.

Une capacité d'écoute et d'empathie

Mais Il suffit de pas grand-chose, d’une remarque qu’elle juge blessante par exemple, pour que la petite fille qui cherchait sa place au sein d’une famille nombreuse, et qui n’était pas sûre d’en avoir une, réapparaisse. La vie nous imposant à tous des répétitions, la femme amoureuse aussi a dû batailler pour faire accepter son couple.



Au-delà de tout ça il y a aussi et surtout, cette belle intelligence protéiforme, faite de compréhension instantanée des situations et d’intuition concernant les autres. Comme si elle devinait ce qu’ils ont dans la tête, et jusqu’où elle peut leur faire confiance. Son expérience de vie et sa culture sont des piliers solides que l’on connaît, mais il y a aussi une capacité d’écoute et une empathie qui ne se démentent jamais, que Brigitte Macrons soit professeur à Amiens ou Première dame.



