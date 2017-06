publié le 19/06/2017 à 11:36

À l'occasion d'une longue tribune publiée sur son blog, Pamela Anderson a interpellé le président de la République et son épouse. L'ex-star de la série Alerte à Malibu, les a invités à venir manger dans son nouveau restaurant vegan qui ouvrira le mois prochain. Le but de cette opération : discuter avec Emmanuel et Brigitte Macron de Julian Assange.



"Je lance un appel à Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Trogneux (sic). En tant que résidente de la France, mon pays d’adoption, j’aimerais vous rencontrer et discuter avec vous de la situation de Julian. J’ouvre un nouveau restaurant vegan en France en juillet et j’aimerais inviter le nouveau président de la République et sa Première dame. Joignez-vous à moi le jour de l’ouverture, nous mangerons de la bonne nourriture et discuterons de ce qui peut être fait pour Julian. La France pourrait montrer sa force si vous lui offriez l’asile", écrit-elle.

Why My Heart Stands With Julian https://t.co/Je0HVoVLum — Pamela Anderson (@pamfoundation) 17 juin 2017

Emmanuel Macron et son épouse n'ont pour l'instant pas répondu officiellement à Pamela Anderson. Le fondateur de Wikileaks dont la star est très proche et à qui elle rend régulièrement visite, est réfugié à l'ambassade de L'Equateur de Londres depuis 2012. Le cybermilitant fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux. Suspecté de délits sexuels sur mineurs en Suède, il tente également d'échapper à une extradition vers les Etats-Unis où il fait l'objet de poursuites judiciaires sous scellés pour espionnage.