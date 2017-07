Comment mieux prendre en charge les autistes ?

publié le 06/07/2017 à 09:25

L'autisme touche un-nouveau né sur 100. Au-delà, des familles entières dont la vie est bouleversée, Emmanuel Macron en personne lance ce jeudi 6 juillet après-midi la concertation sur un nouveau "Plan Autisme" (le quatrième depuis 2005). Et pourtant, la France reste très en retard sur ses voisins. Pour la présidente de la fédération Sésame autisme (FFSA), Christine Meignen, sa "mise en oeuvre doit d'abord répondre aux besoins urgents et immédiats des milliers de personnes actuellement sans solution ou exilées de force à l'étranger".



"On a priorisé à juste titre tout ce qui entourait le diagnostic et le repérage des enfants - et on a encore des soucis-là -, on commence tout doucement à répondre à la question de la scolarisation (...), mais maintenant il faut s'occuper des grands adolescents, des adultes et des personnes vieillissantes", explique-t-elle sur RTL.

L'autisme est un sujet sur lequel Brigitte Macron s'est personnellement impliquée pendant la campagne présidentielle. "Le soutien de la Première dame serait un signe fort pour toutes les familles en souffrance", affirme Christine Meignen.