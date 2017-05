Dernier Conseil des ministres pour François Hollande

publié le 10/05/2017 à 10:23

François Hollande préside aujourd'hui son ultime Conseil des ministres avec le gouvernement au grand complet, quatre jours avant de remettre dimanche les clés de l'Elysée à son successeur Emmanuel Macron.



A 9H30, les 17 ministres et 20 secrétaires d'Etat se retrouveront autour de la grande table du Salon Murat, aux côtés du chef de l'Etat et de son Premier ministre Bernard Cazeneuve.



Aucune cérémonie particulière n'est prévue pour ce dernier rendez-vous de l'exécutif, qui tombe le jour anniversaire de l'élection du premier président socialiste de la Ve République François Mitterrand.



Tout devrait se dérouler de façon "très naturelle et simple", assure l'entourage de François Hollande.

Mais le président de la République aura "sans doute à coeur de s'exprimer plus longuement qu'habituellement pour faire le bilan de l'action menée depuis cinq ans, et remercier les membres du gouvernement pour le travail accompli", ajoute-t-on.



Sans doute délivrera-t-il aussi un message à l'adresse de son successeur, avant de lui passer définitivement le flambeau dimanche.



Comme de coutume, François Hollande se sera auparavant entretenu avec Bernard Cazeneuve avant de présider un conseil restreint de défense devenu habituel tous les mercredis, alors que la menace terroriste reste persistante et la France toujours sous état d'urgence.



Il se rendra ensuite au Jardin du Luxembourg pour les commémorations de la Journée nationale des mémoires de la traite des mémoires, de l'esclavage et de leurs abolitions, auxquelles assistera également Emmanuel Macron. Ce sera cette fois le dernier discours officiel du président de la République, souligne l'Elysée.



Jeudi, le chef de l'Etat enchaînera les réunions de travail pour boucler les derniers dossiers et préparer la transmission du pouvoir.



Vendredi, il recevra l'ensemble du personnel de l'Elysée, qui, depuis des jours, s'emploie à faire place nette au nouveau locataire des lieux.



Pendant ce temps, Emmanuel Macron travaille dans son QG du XVe arrondissement dans la plus grande discrétion à la formation de son gouvernement.



L'ancien ministre de l'Economie doit nommer lundi son Premier ministre et annoncer le lendemain la composition de l'exécutif, qui devrait compter une quinzaine de ministres et un nombre encore indéterminé de secrétaires d'Etat.



Trois Premiers ministres se seront succédés à Matignon pendant le quinquennat Hollande : Jean-Marc Ayrault nommé le 15 mai 2012 et qui laissera la place à Manuel Valls le 31 mars 2014, au lendemain d'une défaite cinglante des socialistes aux municipales.



