L'élection d'Emmanuel Macron a été vécue comme un séisme dans le paysage politique français. Et encore plus au sein des partis dits "traditionnels", le PS et les Républicains, qui ont vu leurs candidats balayés dès le premier tour de l'élection présidentielle. Désormais, certains membres de ces partis hésitent à rejoindre le nouveau président élu, pour participer à cette recomposition politique. Du côté des Républicains, François Baroin a été clair : ceux qui rejoindront Emmanuel Macron seront exclus du parti.



Invité sur RTL ce mercredi 10 mai, Gilles Boyer, ancien directeur de campagne d'Alain Juppé à la primaire et candidat aux législatives sous l'étiquette LR-UDI n'est pas de cet avis. "J'aimerai qu'au sein de nos familles politiques, on arrête cette dialectique de l'invective, de l'insulte, de l'exclusion, à l'encontre de ceux qui sont tentés de faire un choix différent du mien, du notre. Je comprends ceux qui parmi nous ont envie de participer à cette tentative de redressement du pays qui est indispensable", a expliqué le futur candidat des Hauts-de-Seine. "Nous devons respecter collectivement ceux qui font un choix différent", a-t-il martelé.

"L'élection d'Emmanuel Macron, 39 ans, crée un contexte politique nouveau. Ceux qui n'en tiennent pas compte risquent d'être balayés", poursuit Gilles Boyer. "Ce qu'il propose va bien au-delà du clivage traditionnel gauche-droite", ajoute ce proche d'Alain Juppé. Soutiendra-t-il pour autant le gouvernement du nouveau président élu ? "Nous devons cesser de considérer que la majorité doit voter 'oui' systématiquement et l'opposition 'non'. Si je suis élu, je voterai pour les bons projets et contre les mauvais".