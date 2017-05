Combien François Hollande touchera-t-il de retraite ?

publié le 09/05/2017 à 21:49

Quelque 15.000 euros par mois. Telle est la somme que devrait toucher François Hollande en guise de retraite pour services rendus à la République française. Le chef de l'État est en passe de remettre les clefs du palais de l'Élysée à Emmanuel Macron, son successeur. Il va donc rejoindre le club des retraités de la présidence française, dont sont déjà membres Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Et tant que retraité, François Hollande aura donc droit à quatre indemnités différentes qui, une fois cumulées, lui permettront de toucher 15.100 euros mensuels, voire plus s'il décide de siéger au Conseil Constitutionnel.



L'article 19 de la loi du 3 avril 1955 prévoit qu'un ancien président de la République perçoit un montant égal à celui d'un conseiller d'État, soit quelque 5.184 euros net par mois. À cette somme s'ajoutent les montants des retraites des précédentes fonctions exercées par l'ancien chef de l'État. C'est ainsi que selon les chiffres fournis par le cabinet de l'Élysée au député socialiste expert des comptes publics, René Dosière, et relayés par Le Figaro, François Hollande devrait toucher une indemnité de 6.208 euros net en tant qu'ex-député de Corrèze, 3.473 euros net d'ancien conseiller de la Cour des comptes, et 235 euros en tant qu'ex-président du conseil général de Corrèze. Avec les 5.184 euros déjà évoqués, le total s'élève donc à 15.100 euros net. Un total qui ne prend pas en compte les indemnités liées à un éventuel siège au Conseil constitutionnel : 14.000 euros bruts par mois.

Appartement et voiture de fonction

Hormis les indemnités numéraires, François Hollande devrait bénéficier, comme tout président sortant, d'un appartement de fonction meublé, et de deux personnes à son service, d'une voiture de fonction avec deux chauffeurs. Il aura droit à sept collaborateurs pour l'assister dans ses affaires courantes au quotidien, et un service d'ordre composé de deux policiers assurera en permanence sa protection. Ces moyens ne seront cependant que temporaires, selon les dispositions du décret paru le 4 octobre 2016 au Journal Officiel, décret qui prévoit donc la diminution progressive des moyens mobilisés au service des anciens présidents de la République. Après cinq ans, François Hollande ne pourra garder que trois collaborateur et une personne affectée à son service.

Cette réforme est un souhait de François Hollande lui-même, après de nombreuses polémiques sur le coût bien trop élevé pour l'État des anciens présidents. Selon René Dosière, à l'année, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing coûtent respectivement au contribuable, 3,3 millions d'euros, 2,4 millions d'euros et 3,9 millions d'euros. Et cela sans inclure dans le calcul l'indemnité de retraite d'ancien président, et dans le cas de Valéry Giscard d'Estaing sa rémunération au Conseil constitutionnel.