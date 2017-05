et Philippe Peyre

Alors qu'il se murmure que Emmanuel Macron pourrait réformer le code du travail par ordonnance, Ségolène Royal s'est voulue rassurante. "Ça ne sera pas sa méthode", a assuré la ministre de l'Environnement au micro de RTL, mercredi 10 mai. "Je pense qu'il ne faut pas anticiper les choses, le gouvernement n'est toujours pas en place. Il appartiendra à ce gouvernement de définir à la fois les objectifs et les méthodes", a tenu à expliquer la ministre.



Ségolène Royal apparaît convaincue que son ex-collègue ministre est au fait de la façon dont il faut agir pour fédérer les Français. "Il sait parfaitement, comme il l'a dit dans sa campagne et ses interventions, que la France a besoin d'apaisement et de rassemblement", a-t-elle analysé.

Le positionnement politique d'Emmanuel Macron - ni droite ni gauche - représente un atout pour lui, estime la ministre. "Justement parce qu'il casse les codes traditionnels des oppositions brutales entre la droite et la gauche, c'est précisément pour faire émerger des solutions de consensus qui font en sorte que, lorsque les Français adhérent à une solution et la comprenne, à ce moment-là, la croissance économique revient", avance Ségolène Royal.

Deux ex-collègues

Si la ministre de l'Environnement fait preuve d'autant d'assurance à l'égard du président élu, c'est en raison du fait qu'ils ont travaillé ensemble. "Je le connais puisque j'étais avec lui pendant trois ans. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur les question industrielles et notamment la croissance", a-t-elle fait valoir.



Autant d'éléments qui, selon Ségolène Royal, lui permettent d'assurer que Emmanuel Macron ne sera pas brutal dans sa façon de gouverner le pays. "Je peux vous dire que ça ne sera pas sa méthode", a-t-elle martelé.