publié le 10/05/2017 à 09:45

Selon Gilles Boyer, l'heure est à la dédramatisation. Alors que Les Républicains traversent une période tensions, notamment entre François Baroin et Bruno Le Maire, l'ancien directeur de campagne d'Alain Juppé estime que l'on "prédit souvent des explosions qui ne se produisent jamais. Il y a des prises de positions individuelles et je demande à ce qu'on les respecte. Je respecte ceux qui, comme moi, ont décidé de porter nos couleurs lors des élections législatives. Et il faut respecter, ceux qui prendraient éventuellement la décision de venir contribuer au redressement de la France. Apprenons à nous respecter, cessons cette logique d'exclusion qui nous a tant porté préjudice".



Il ajoute : "Nous devons porter à l'Assemblée les valeurs de la droite et du centre. À titre personnel, j'ai fait le choix de rester aux Républicains et je n'ai pas l'intention d'inverser mon appartenance politique et d'appartenir d'un coup à la majorité présidentielle. Il y a encore des points dans le projet d'Emmanuel Macron qui, à mes yeux, méritent clarification", indique le candidat Les Républicains pour les législatives dans les Hauts-de-Seine.