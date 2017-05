et Loïc Farge

publié le 05/05/2017 à 07:23

Le moins que l'on puisse dire, c'est que malgré leur relative satisfaction affichée devant les caméras, les cadres du FN sont nombreux a avoir été déçus par la prestation de leur championne face à Emmanuel Macron lors du débat de l'entre-deux-tours. En "off", jeudi 4 mai, ceux qui acceptaient de répondre - ils n'étaient pas les plus nombreux - n'avaient pas de mots assez durs : c'était un "naufrage", c'était "indigne", "pas présidentiel", "un suicide politique".



Une anecdote en dit long : Marion Maréchal-Le Pen, qui regardait le débat depuis son fief de Carpentras, entourée de militants, a quitté la petite troupe une heure avant la fin de la retransmission, assurant qu'elle était "enrhumée". Sans vraiment convaincre.

"Je ne comprends pas", ne cessait encore de répéter au téléphone un membre de l'entourage de Marine Le Pen, incrédule. Elle était "à côté de ses pompes", elle a été "mauvaise du début à la fin, sur le fond, sur la rhétorique et sur la posture (...) Ce sourire méprisant, hautain, c’est ce qu’il y a de pire chez elle (...) Elle a été écrasée. Elle a mis à bas cinq ans de boulot de crédibilisation et de dédiabolisation", a-t-il affirmé. Avant d’ajouter : "C'était à la fois atterrant et mystérieux".