publié le 04/05/2017 à 15:50

"Marine Le Pen a manqué de hauteur". Cette déclaration de Jean-Marie Le Pen, au micro de RTL, tranche avec la plupart des commentaires émis par l'entourage de Marine Le Pen au sortir du débat télévisé de l'entre-deux-tours de la présidentielle. "Elle a mis en lumière qui était réellement Emmanuel Macron et la froideur et l'insuffisance du projet qu'il porte", a par exemple soutenu Sébastien Chenu, conseiller régional FN des Hauts-de-France. Pour autant, les soutiens frontistes ne semblent pas tous être sur la même longueur d'onde.



À l'issue du débat, selon nos informations, les proches de la candidate n'étaient d'ailleurs pas emballés par sa performance. Plusieurs de ses soutiens, interrogés sous couvert d'anonymat par l'AFP, se sont également déclarés déçus par sa prestation. Robert Ménard, maire apparenté FN de Béziers, a même publiquement regretté sur France Inter des "approximations" de l'eurodéputée. "MLP catastrophique sur l'Euro. Voilà", s'est agacé dans un tweet Julien Rochedy, ancien président du FN Jeunesse.

Mon avis, objectif, : MLP a bien commencé, a tapé fort et juste, puis Macron a pris le dessus, et MLP s'est laissée aller. ¿ #2017LeDebat — Julien Rochedy (@JRochedy) 3 mai 2017

En parallèle, comme l'a repéré le Huff Post et plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, bon nombre de militants frontistes n'ont pas caché leur déception et leur frustration au cours de cette émission de deux heures et demi. Ces regrets ont pu être constatés au sein de la "Taverne des Patriotes", l'un des serveurs Discord (une plateforme de discussion en ligne) fréquentés par les électeurs d'extrême droite. "Faut qu'elle arrête de jeter la faute sur Macron", disait au bout d'une trentaine de minutes un internaute quelque peu irrité par la succession d'attaques personnelles. Des messages similaires pouvaient aussi être lus sur le forum Blabla 18-25 ans de jeuxvideo.com, repaire de nombreux jeunes électeurs du Front national.

Dans la Taverne des Patriotes, forum des partisans de MLP : #2017LeDebat pic.twitter.com/KZJM5RptIp — Vivien Vergnaud (@Vergnaud) 3 mai 2017

Des commentaires sur le Blabla 18-25 ans de jeuxvideo.com Crédit : Capture d'écran