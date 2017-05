publié le 04/05/2017 à 08:32

La confiance règne dans le camp Macron. Au lendemain du débat très accroché entre les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, les soutiens de l'ancien ministre vilipendent les attaques ad hominen de Marine Le Pen. Jean-Louis Borloo, sorti d'un silence de trois ans pour se joindre à la campagne d'Emmanuel Macron, fait ce constat sur l'antenne de RTL : "On a vraiment vu quelqu'un qui d'un côté faisait plutôt des procès, avec quelqu'un qui proposait des projets. On a vu quelqu'un qui faisait un meeting, qui s'est désarticulé devant la cohérence de son interlocuteur. En direct, Mme Le Pen s'est désarticulée".



L'ex-président de l'UDI déplore ainsi les "vieilles recettes" de la représentante du Front national qui, selon lui, n'use que de "rhétorique", "polémique", "insinuation" et "procès d'intention". Il loue en revanche la "cohérence" et le "projet clair cohérent, positif et dynamique" défendu par Emmanuel Macron qui "posait les problèmes avant d'apporter les réponses".

Bien qu'il regrette les "aspects détestables" de ce débat qui a parfois tourné au pugilat, Jean-Louis Borloo y a vu un événement "instructif" pour les électeurs. "Il est rare qu'une confrontation soit aussi éclatante de vérité. (...) Au fond, il a révélé les personnalités. Un président, c'est d'abord une personnalité qui gère, certes, un programme mais aussi des imprévus et des situations inédites".