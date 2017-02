Présidentielle 2017 : Fillon et Macron se disputent les faveurs de Borloo

publié le 27/02/2017 à 08:11

La rumeur avait d'abord été relayée par Jean-Louis Borloo et Emmanuel Macron et leurs entourages à la presse, avant d'être démentie par l'ancien ministre de l'Environnement lui-même. Alors pourquoi cette marche arrière ? Chez Emmanuel Macron, on laisse volontiers entendre que le fondateur de l'UDI, aujourd’hui à la tête d’une fondation pour l'Afrique, aurait cédé aux pressions du camp Fillon.



Pour preuve Jean-Louis Borloo a été vu discutant vendredi 24 février avec Anne Méaux, la conseillère en communication de François Fillon, au bar d'un grand hôtel parisien, le Royal Monceau. L'entourage d'Emmanuel Macron ne privait pas de faire circuler l'information. Sauf qu'Anne Méaux et Jean-Louis Borloo se connaissent de longue date. Ils ont même travaillé ensemble. Ils assurent l'un comme l’autre que cette rencontre était "strictement personnelle" et n’a rien à voir avec la campagne présidentielle.

En attendant, d’un côté comme de l’autre, on ne cache pas son intérêt pour un éventuel soutien de la part de Jean-Louis Borloo. Commentaire d’un proche du candidat des Républicains : "Jean-Louis, qui expliquerait au 20 Heures, pourquoi il soutient Fillon, il faut dire que ça aurait de la gueule". Surtout quand on se souvient des relations notoirement mauvaises entre les deux hommes. On les comprend.