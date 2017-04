publié le 30/04/2017 à 11:41

Emmanuel Macron espérait son ralliement depuis février. À une semaine du second tour de l'élection présidentielle, Jean-Louis Borloo a annoncé qu'il s'engageait "à fond" derrière la candidature du leader d'"En Marche !", se disant même prêt à "se retrousser les manches deux ou trois ans pour donner un coup de main" au candidat, "seul catalyseur du choix de l'avenir".





Pourquoi Jean-Louis Borloo a-t-il décidé de sortir du silence ? "Je me suis tu jusqu'à présent, aujourd'hui j'ai décidé de parler car la situation est grave et le vote de dimanche engagera les Français sur un chemin irréversible pour une génération", explique Jean-Louis Borloo dans une interview à nos confères du Journal du dimanche. "J'ai longuement réfléchi et je fais le pari d'Emmanuel Macron", renchérit l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, en affirmant n'être "candidat à rien". "Je ne suis pas en train de passer un entretien d'embauche. Je parle aux Français", insiste l'ancien maire de Valenciennes.



Le centriste égratigne ensuite le projet "digne du Parti communiste des années 60" de Marine Le Pen, qu'il oppose au programme rassembleur de son poulain. "Emmanuel Macron entend fédérer les forces vives, se moderniser, faire évoluer le projet européen quand Marine Le Pen, elle, veut diviser, se barricader derrière une ligne Maginot, se séparer de nos voisins européens, sortir d'une monnaie stable et protectrice et proposer un projet économique digne du Parti communiste des années 1960", vilipende encore l'ancien président de l'UDI, qui l'avait poussé à porter ses couleurs au cours de cette présidentielle. Lançant enfin un appel "à tous les Français, quel que soit leur choix du premier tour", Jean-Louis Borloo souhaite enfin que "la victoire d'Emmanuel Macron soit large".