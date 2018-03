publié le 07/03/2018 à 20:07

Qui pour prendre la tête du Parti socialiste ? À 21 heures, ce mercredi 7 mars, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel, débattront sur RTL – LCI, en partenariat avec Le Figaro. L'objectif, s'imposer avant le premier tour du vote pour désigner le premier secrétaire du parti, le 15 mars. Une ultime tentative pour réanimer le PS ?





"Ce n'est pas le dernier espoir, mais c'est un moment important, car ça permettra aux quatre candidats de présenter leur vision à la France et aux militants", estime Rachid Temal, le coordinateur national du PS. Pourtant le parti semble bien difficulté, alors qu'un sondage Harris Interactive du 6 mars, réalisé pour RTL, Le Figaro et LCI, affirme que 77% des personnes interrogées ont une "mauvaise image" du PS.

"Ça passe par étapes, il y a un an, on subissait une défaite historique. Il y a moins d'un an on parlait d'une disparition du PS, et là on parle de son avenir potentiel via un congrès, c'est déjà une avancée", plaide-t-il. "Peut-être qu'on peut considérer que les Français attendent de nous qu'on prenne un temps pour revenir dans le jeu", estime-t-il. Le débat sera avant tout "amical", termine Rachid Temal.