publié le 07/03/2018 à 20:09

Ils sont quatre à briguer la place de Premier secrétaire du Parti socialiste. Luc Carvounas, Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Emmanuel Maurel confronteront leurs divergences et tenteront de faire gagner leur ligne politique dans l'émission Parti socialiste, Le Débat, une émission en partenariat avec Le Figaro à suivre en direct sur RTL et LCI à partir de 21 heures.



Pour Alain Duhamel, Emmanuel Maurel et Luc Carvounas "sont les deux outsiders", derrière les favoris Stéphane Le Foll et Olivier Faure. Ces quatre candidats se battent pour la présidence d'un parti dont l'image est très négative. 77% des Français ont en effet une "mauvaise image" du Parti à la rose, selon un sondage Harris Interactive réalisé pour RTL, Le Figaro et LCI publié mardi 6 mars.

Trois raisons principales expliquent la situation de crise qui règne au Parti socialiste. Tout d'abord, le parti manque cruellement de leadership. "Non seulement il n'a pas de patron, mais il n'a pas de figure emblématique qui puisse l'incarner", explique Alain Duhamel. Le PS se trouve également dénué de projet : "Un parti ne peut pas vivre sans projet". Enfin, le parti à la rose doit se trouver des alliés. Mélenchon s'y refuse, Hamon et Macron lorgnent sur les électeurs du PS.