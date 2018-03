publié le 07/03/2018 à 14:01

Encourager les femmes à porter plainte, exclure toute personne définitivement condamnée pour des faits de harcèlement, d'agression ou de violence sexuelle, créer une structure d'écoute interne au Parti socialiste... Voici les premières propositions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes des quatre candidats à la présidence du PS.



Emmanuel Maurel, Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Luc Carvounas, quatre hommes, les ont dévoilées mardi 27 février auprès du "réseau femmes" du PS en Seine-Saint-Denis. Interrogés sur la lutte contre "les systèmes de prédation" au sein du parti, chacun des quatre candidats a donc exprimé la volonté d'encourager les femmes victimes à porter plainte et de s'engager à exclure toute personne définitivement condamnée pour des faits de harcèlement, d'agression ou de violence sexuelle.



Le respect strict de la parité

Olivier Faure et Luc Carvounas ont en outre suggéré la création d'une structure interne, destinée à l'écoute et à l'accompagnement des questions de harcèlement et de violences.

Le respect strict de la parité au sein des instances de désignations des candidats et des candidates fait également consensus parmi les quatre candidats.

Invité à s'exprimer sur la loi islandaise pour l'égalité femmes-hommes, qui vise à supprimer l'écart salarial entre les femmes et les hommes, Luc Carvounas s'y serait déclaré "presque favorable", précisant être réticent à "la publication de tous les salaires". Ce dernier reste cependant favorable au "shaming", une mesure obligeant les organisations et les entreprises publiques et privées à prouver leur politique d'égalité par audit.



Les prétendants à la présidence du PS ont assuré vouloir une répartition paritaire de tous les postes de direction du parti à l'échelon national et fédéral et un porte-parolat paritaire.