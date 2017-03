publié le 14/03/2017 à 11:16

L'association Anticor a annoncé avoir saisi ce lundi 13 mars la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) afin "de vérifier le caractère exhaustif, exact et sincère" de la déclaration de patrimoine d’Emmanuel Macron.



L'association anticorruption s’interroge sur la déclaration d'intérêts produite par Emmanuel Macron le 24 octobre 2017, peu après sa nomination au ministère de l’Économie. Le candidat de "En Marche !" y indique avoir perçu 3,3 millions d'euros de revenus avant impôts depuis 2009, soit en tant que banquier chez Rothschild, soit en tant que secrétaire général adjoint à la présidence de la République.

Je ne gagnais plus assez pour payer mes impôts Emmanuel Macron, dans "La Croix" Partager la citation





Comme le souligne Anticor, il existe donc un hiatus entre cette première information et la déclaration de patrimoine d’Emmanuel Macron, également en date du 24 octobre 2017, dans lequel il avait indiqué un patrimoine de "1,2 million d'euros et d'un endettement de 1 million d'euros, relève le Figaro, soit un patrimoine net de seulement 200.000 euros".

La HATVP a cependant examiné à deux reprises, en 2014 et en 2016, la déclaration de patrimoine d’Emmanuel Macron, sans relever d’anomalie. Le candidat à la présidentielle a d’ailleurs une explication à ce décalage constaté son patrimoine et ses revenus déclarés. Ses cotisations fiscales ayant alors été calculées sur son dernier revenu de référence à la banque Rothschild, elles auraient été particulièrement élevées par rapport à son salaire. "Au point que je ne gagnais plus assez pour payer mes impôts !", assure-t-il dans La Croix.