publié le 13/03/2017 à 14:48

La moralisation de la vie publique est l'un des axes défendus par Emmanuel Macron dans son programme. Dans un entretien à La Croix, publié ce lundi 13 mars, le candidat d'"En Marche !" estime que l"on "ne peut pas demander des efforts à nos concitoyens tout en acceptant que la classe politique conserve des us et coutumes d'un autre âge".



Le fondateur du mouvement politique fait vœu de transparence et explique : "Comme tout ministre, j'ai fait l'objet d'un contrôle sur pièces de mes biens. J'avais pris soin de faire établir l'évaluation de mon appartement principal, que j'ai vendu, et de notre résidence secondaire qui est un bien familial de mon épouse, par un expert indépendant reconnu".

Emmanuel Macron revient aussi sur sa carrière de banquier chez Rothschild. "Comme banquier d'affaires, j'avais le statut d'indépendant. J'ai donc payé sur le montant brut de ma rémunération des cotisations sociales, patronales, salariales, puis l'impôt sur le revenu", ajoute-t-il. L'ancien ministre de l'Économie ajoute : "Ces cotisations ont augmenté et frappé mon dernier revenu de référence, au point que je ne gagnais plus assez pour mes payer mes impôts !".